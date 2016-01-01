قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، |إن الحكومة تضع في الاعتبار البعد الاجتماعي في الإصلاح الاقتصادي، ولم تتخل عن الشعب|

وأضاف |سلطان| في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «الدنيا لن تنصلح في 6 أشهر، والحكومة وضعت قدميها على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي، ولم تتخل عن دعم السلع الأساسية، ونحن مكلفون بحل الأزمات».مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك أن تضع جدولا زمنيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية؛ فهناك إصلاح في السياسات النقدية ومنظومة الدعم وإجراءات الحماية الاجتماعية، وكلها تتم بشكل متوازٍ.