اعترف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بمعاناة المواطن بعدد من المشكلات، موضحا أن تلك المشكلات ليست وليدة اللحظة، لكن حدّتها زادت خلال الفترة الماضية بشكل عنيف

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «الحكومة لا تتخذ إجراءات مسكنة، لكنها وقفت وقفةً جادةً؛ لحل كافة المشكلات على المدى الطويل، بهدف أن يجني المواطن سنوات صبره على مدى عام أو اثنين أو ثلاث بشكل تدريجي».وتابع: «برنامج الحكومة الذي تقدمت به لمجلس النواب لم يكن المقصود منه تحويل مصر من حالة مشكلات للرفاهية في شهور، لكن الأمور تنفرج بشكل تدريجي طالما أن الحكومة تسير بخطوات صحيحة والاتجاهات السليمة».