اعترفت الفنانة سماح أنور، بأنها ارتكبت أكبر خطيئة في حياتها، عندما أنكرت الاعتراف بابنها أدهم ، قائلة: «كذبت على وسائل الإعلام، وقلت إنه ابني بالتبني على الرغم من أني أمه الحقيقية»

وقالت خلال لقائها في برنامج «فحص شامل»، المذاع على قناة «الحياة»: «صرحت لوسائل الإعلام سابقا أن لي ابنا بالتبني، وأن أمه التي كانت إحدى قريباتي ماتت في حادث ولحقها والد الطفل، فقررت أن أربيه، خاصة أنني كنت أمر بمحنة شديدة بعد حادث السيارة الذي كاد يفقدني حياتي، وخضعت لـ 42 عملية جراحية، وبعد أن بلغ الطفل 7 سنوات عُدت واعترفت لوسائل الإعلام بأنني والدته الحقيقية وليست أما بديلة له».