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بالفيديو.. سماح أنور تكشف سر كلمة «مبروك» وفرحتها لوفاة معالي زايد
29
ديسمير
2016
02:48 AM
كشفت الفنانة سماح أنور، سبب تصريحها عن وفاة الفنانة الراحلة معالي زايد بكلمة «مبروك»، قائلة: «مبروك أنها سابت الدنيا، كانت تعبانة جدا وعلشان كده أول ما تم إعلان خبر وفاتها قلت لها مبروك»وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج «فحص شامل» المذاع على فضائية «الحياة»، أن الراحلة تعرضت لحالة تجاهل من الدولة وأصدقائها، وكان ذلك أحد أسباب سوء معنوياتها خلال أيامها الأخيرة، قائلة «نزلت مع جثمان معالي زايد للقبر ودي كانت المرة الثانية في حياتي بعد نزولي قبر والدتي».
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