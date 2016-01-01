هدّد متصل يدعى علاء، زوجته بالقتل على الهواء، قائلا: «مش خايف من القانون علشان أنا هانتقم لشرفي»

واعترف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار» تقديم الإعلامية ريهام سعيد: «أنا مريض نفسي وبتعالج، وكافة الادعاءات التي قالتها زوجتي الهاربة كاذبة، وهي هربت من المنزل بعد اكتشافي سوء سلوكها، بالإضافة إلى تشويه سمعتي وسمعة بناتها».