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وصلة رقص لداليا البحيري في فيديو نادر بعد تتويجها ملكة جمال مصر
29
ديسمير
2016
01:47 AM
عرض الإعلامي وائل الإبراشى، أغنية نادرة للمطرب محمد فؤاد وهو في بداية حياته الغنائيةويظهر في الفيديو الذي عرض خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، الفنانة داليا البحيرى وهى تؤدي وصلة رقص بعد تتويجها ملكة جمال مصر على أنغام أغنية «فؤاد».
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