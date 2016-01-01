طالب عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، بمحاسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مرور الـ 6 شهور التي طلبها من الشعب للصبر عليه، حتى تتحسن الأوضاع، لافتا إلى أن طلب الرئيس من الشعب الصبر 6 أشهر «ليس قرآن»

وطالب |طه| خلال لقائه في برنامج «بنحبك يا مصر» المذاع على فضائية «LTC» تقديم حاتم نعمان، المواطنين بمساندة السيسي، قائلا: «مفيش حد بيموت من الجوع، بنموت من غياب الأمن فقط، وعلشان المواطن يحافظ على مستواه المعيشي فعليه النزول والبحث عن فرصة عمل إضافية؛ لتوفير مستلزمات أسرته واحتياجاته».