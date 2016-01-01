قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إنه من الوارد أن تشهد 2017 زيارة دونالد ترامب لإسرائيل وإعلانه أن القدس عاصمة إسرائيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |إم بي سي مصر|، أنه لا يتوقع من ترامب خيرا للفلسطينيين، متابعا: |روسيا وأمريكا هما اللتان تحددان الوضع في سوريا|.