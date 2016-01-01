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رحيل هالة فاخر عن فضائية «الحياة».. الأعلى قراءة في «توك شو فيتو»
28
ديسمير
2016
23:49 PM
شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:بالفيديو. هالة فاخر تعلن رحيلها عن فضائية «الحياة» على الهواءبالفيديو.. تامر أمين للسيسي: والنبي كفاية اختباراتمالك قناة العاصمة الجديد: اللي هيبعد عن خط الدولة هنمشيهبالفيديو.. السيسي يمازح محافظ بورسعيد: «مش عايز أمدحه أوي»نتنياهو عن خطاب وزير خارجية أمريكا: مهووس
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