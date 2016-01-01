رحيل هالة فاخر عن فضائية «الحياة».. الأعلى قراءة في «توك شو فيتو»

شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:بالفيديو