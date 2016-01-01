عرض الإعلامي وائل الإبراشى، أغنية نادرة للمطرب محمد فؤاد وهو في بداية حياته الغنائية

ويظهر في الفيديو الذي عرض خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، الفنانة داليا البحيرى وهى تؤدي وصلة رقص بعد تتويجها ملكة جمال مصر على أنغام أغنية «فؤاد».