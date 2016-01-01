اتهم العقيد مختار فرناطة، قائد المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا، قطر بأنها سبب في الخراب الذي يحدث بالأراضي الليبية، مضيفًا: أن ما يجري داخل الأراضي الليبية من عمليات إرهابية ينفذها أفراد يتبعون تعليمات وسياسات قطر

وأشار فرناطة، في مقطع فيديو عرضه خالد صلاح، خلال برنامجه |على هوى مصر|، المذاع على قناة |النهار|، أن الدليل على دعم قطر للإرهابيين في ليبيا يتمثل في أن كل من زار أو حج لقطر تم تسليمه منصبا، مضيفًا: |كل من قبل يد الشيخة موزة وكل من قدم الولاء والطاعة إلى قطر ومن كلفتهم بالحراك داخل ليبيا حصل على منصب مرموق|.