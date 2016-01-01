قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إن جشع التجار مثل سكب الزيت على النار وهذا يسيئ للنظام، مشيرا إلى أن تغيير المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيكون لأسباب صحية متعلقة به وليس لأمر آخر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |إم بي سي مصر|، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لها آثار سلبية على المدى القريب ولكن ستحقق نتائج إيجابية للغاية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن التفكير المصري فرعوني ولا يجد أمامه إلا حاكم البلاد.