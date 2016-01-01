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بالفيديو.. طبيب يجري عملية جراحية لجنين داخل رحم الأم
28
ديسمير
2016
22:48 PM
أجرى الدكتور وائل البنا، عضو الجمعية الأوروبية لمناظير النساء والتوليد، عملية جراحة لجنين داخل رحم الأموقال |البنا|، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |صح النوم|، المذاع على قناة |إل تي سي|، إن هذه النوعية من العمليات تُجرى في إنجلترا وأمريكا بتكلفة 40 ألف إسترليني، مشيرا إلى أن العملية تكون بعد اكتشاف أي تشوهات خلقية للجنين، وأنها تجرى بواسطة أجهزة حديثة.
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