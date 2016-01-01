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المرشدي: قانون الاستثمار الجديد معيب
28
ديسمير
2016
22:48 PM
قال محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار يعطي الأمل في تذليل العقبات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للاستثمار به نص معيب يسمح بدخول النفايات إلى المناطق الحرة ومن ثم دخولها البلاد والتخلص منها بالداخلوأشار المرشدي، خلال لقائه ببرنامج |عين على البرلمان|، المذاع على قناة |الحياة|، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف صائب ومناسب جدا للاقتصاد، ولكن التوقيت في غير محله، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقم بدراسة توقيت اتخاذ قرار التعويم وتبعاته السلبية التي تتمثل في الارتفاع الجنوني للأسعار.
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