طالب المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء نتنياهو بتهمة الرشوة

وذكرت وسائل إعلام وفقا لما نقلته فضائية «أكسترا نيوز» في خبر عاجل لها أن سلطات الأمن بإسرائيل، تحقق في الأسابيع الأخيرة في قضية شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة تلقي رشوة.وأشارت إلى أن الشرطة طلبت من المستشار القضائي للحكومة، منذ مدة زمنية، الانتقال من عملية تقصي الحقائق إلى التحقيق الجنائى الكامل.