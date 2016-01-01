تسلمت الإدارة العامة لشرطة التموين، تقريرًا فنيًا حول ضبط حظيرة بداخلها 3 أطنان لحوم حمير وحيوانات مفترسة قبل بيعها، بمنطقة الشروق

وكشف التقرير المبدئى، بأن المضبوطات محظور تداولها بالأسواق ومحظور ذبحها خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى، أوضح التقرير عدم صلاحية 3 أطنان من بينها (200 من أرجل الحمير، و50 رأس حمار) للاستهلاك الحيواني أو الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.فيما كشفت التحقيقات، بأن ضبط شخصين وبحوزتهما 600 كيلوجرام لحوم حمير بالعمرانية قبل تسليمها لتاجر، قاد الأجهزة الأمنية لكشف مكان حظيرة ذبح الحمير والاتجار في لحومها وجلودها لصالح إطعام الحيوانات المفترسة بدائرة قسم شرطة الشروق.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بشرطة التموين تمكنت من ضبط (أحمد.ع.ع، ممدوح.أ.م) بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة حال استقلالهما السيارة رقم (95635 ملاكى القليوبية - قيادة الأول)، وبحوزتهما بحقيبة السيارة (600 كيلو جرام من لحم الحمير غير صالحة للاستهلاك الحيوانى)، وبمواجهتهما اعترفا أنهما قاما بتحميلها من أحد الأماكن بمدينة الشروق، وأنهما كانا في طريقهما لتسليمها لأحد التجار بمنطقة المريوطية.وبالبحث والتحري تبين قيام |رامى. إ. م| تاجر حيوانات، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ذبح وتجهيز لحوم الحمير دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطب البيطرى، أو وجود أي إشراف بيطري على عملية الذبح أو تداولها للاستهلاك الحيوانى، ويمتلك قطعة أرض فضاء ويديرها كحظيرة حيوانات مفترسة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ويحقق أرباحًا طائلة من جراء تصديره لجلود تلك الحيوانات.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة لجنة من مفتشى الطب البيطرى تم استهداف قطعة الأرض، وضبط (علاء. م. م - عامل – مسئول الذبح والتجهيز – ومقيم بمحافظة الفيوم)، وتم ضبط (3 أطنان لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، 200 من أرجل الحمير، 50 جلد حمار، 50 رأس حمار).كما تم ضبط عدد من الحيوانات الحية (8 أسود مفترسة، 12 كلبا، 7 حمير حية، 2 ثعبان، نسناس، حصان، 2 ماعز جبلي)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط مالك الحظيرة.