اخبار مصر
-
رياضة
- دونجا: التركيز سلاح الزمالك للفوز بالقمة 113
- طاقم حكام مباراة القمة يصل القاهرة
- محمد عودة: لا توجد مشكلات في المقاولون
- عادل فتحي: المقاولون أنهى الدور الأول للدوري في مركز متقدم
- نائب الإسماعيلي: خضر تحمل مسئولية الفريق في توقيت صعب
- شتراكا: لاعبو الإسماعيلي يتمتعون بالسرعات والمهارات العالية
- محمد حلمي يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على الحكم
- ميدو يمنح لاعبي دجلة 11 يوما إجازة خلال توقف الدوري
- أليجري خليفة فينجر في الآرسنال
- «شتراكا» يطلب تسجيل مواجهات الإسماعيلي كاملة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. التموين: مضبوطات الشروق غير صالحة للاستهلاك ومحظور تداولها
28
ديسمير
2016
22:48 PM
تسلمت الإدارة العامة لشرطة التموين، تقريرًا فنيًا حول ضبط حظيرة بداخلها 3 أطنان لحوم حمير وحيوانات مفترسة قبل بيعها، بمنطقة الشروقوكشف التقرير المبدئى، بأن المضبوطات محظور تداولها بالأسواق ومحظور ذبحها خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى، أوضح التقرير عدم صلاحية 3 أطنان من بينها (200 من أرجل الحمير، و50 رأس حمار) للاستهلاك الحيواني أو الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.فيما كشفت التحقيقات، بأن ضبط شخصين وبحوزتهما 600 كيلوجرام لحوم حمير بالعمرانية قبل تسليمها لتاجر، قاد الأجهزة الأمنية لكشف مكان حظيرة ذبح الحمير والاتجار في لحومها وجلودها لصالح إطعام الحيوانات المفترسة بدائرة قسم شرطة الشروق.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بشرطة التموين تمكنت من ضبط (أحمد.ع.ع، ممدوح.أ.م) بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة حال استقلالهما السيارة رقم (95635 ملاكى القليوبية - قيادة الأول)، وبحوزتهما بحقيبة السيارة (600 كيلو جرام من لحم الحمير غير صالحة للاستهلاك الحيوانى)، وبمواجهتهما اعترفا أنهما قاما بتحميلها من أحد الأماكن بمدينة الشروق، وأنهما كانا في طريقهما لتسليمها لأحد التجار بمنطقة المريوطية.وبالبحث والتحري تبين قيام |رامى. إ. م| تاجر حيوانات، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ذبح وتجهيز لحوم الحمير دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطب البيطرى، أو وجود أي إشراف بيطري على عملية الذبح أو تداولها للاستهلاك الحيوانى، ويمتلك قطعة أرض فضاء ويديرها كحظيرة حيوانات مفترسة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ويحقق أرباحًا طائلة من جراء تصديره لجلود تلك الحيوانات.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة لجنة من مفتشى الطب البيطرى تم استهداف قطعة الأرض، وضبط (علاء. م. م - عامل – مسئول الذبح والتجهيز – ومقيم بمحافظة الفيوم)، وتم ضبط (3 أطنان لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، 200 من أرجل الحمير، 50 جلد حمار، 50 رأس حمار).كما تم ضبط عدد من الحيوانات الحية (8 أسود مفترسة، 12 كلبا، 7 حمير حية، 2 ثعبان، نسناس، حصان، 2 ماعز جبلي)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط مالك الحظيرة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. طبيب يجري عملية جراحية لجنين داخل رحم الأم
المرشدي: قانون الاستثمار الجديد معيب
المدعي العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة الرشوة
بالفيديو.. التموين: مضبوطات الشروق غير صالحة للاستهلاك ومحظور تداولها
أبو مازن: تجميد الاستيطان شرط لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل
بالفيديو.. «أحمد كريمة» عن التزاحم على حفلات عمرو دياب: «سفه»
بالفيديو.. أحمد موسى يذيع تسجيلا يكشف تآمر مدير الجزيرة وعمرعفيفي
بالفيديو.. التموين: 84 مليون بطاقة بينهم متوفون ومسافرون
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع