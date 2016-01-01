قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك مسئولين كبار حول السيسي يطالبونه بعدم الإعلان عن وقائع الفساد التي يتم كشفها وتخفيف الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية تجاه الفاسدين حتى لا توصف الدولة بأنها فاسدة، مردفًا: |المسئولون دول بيزنوا في ودان السيسي خفف شوية من فضح الفساد يا ريس|

وأضاف أمين، خلال برنامجه |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن هؤلاء المسئولين القريبين من الرئيس السيسي يحاولون إقناعه بأن كشف وقائع الفساد يسيئ للنظام وأنه بمثابة اتهام موجه لشخص الرئيس نفسه، مناشدًا السيسي بعدم الاستماع لهذه الأصوات والاستمرار في حربه ضد الفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة، مردفًا: |أنت ياريس قولت مفيش كبير على القانون مش هيتحاسب وعايزك تكمل على كده|.وتابع: أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليفه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن المزيد من وقائع الفساد بالدولة، مضيفًا: |لو وصلت نقبض على 6 ملايين موظف اللي في الحكومة فاسدين نعملها علشان البلد تنضف|.