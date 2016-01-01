كشفت زينب الكفراوي، إحدى بطلات المقاومة الشعبية في بورسعيد، عن سبب تقبيل الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم، قائلة: «أنا قولتله عايزة أبوسك

. فقال لي: أنا أبوس راسك الأول، وبوسته علشان حسيت إنه ابني».وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية «العاصمة»: «السيسي قال لي إنت على راسي، وكلنا واحد، ولازم نحب بعض، ونخاف على بعض، ولازم كلنا نشتغل؛ لأن البلد عايزة كدة».وأضافت: «أنا بوست السيسي بوسة حلوة؛ لأنه زي ابني، وأنا مثل والدته، فهو شخص طيب القلب، وحسيت إني ببوس ابني، لدرجة إني قلت له: قلبي بيرفرف».كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قبَّل رأس زينب الكفراوي، من أبطال المقاومة الشعبية في بورسعيد، وصافح الرئيس عددا آخر من أبطال المقاومة، وعلى رأسهم البطل محمد مهران، خلال افتتاحه المركز الترفيهي ببورسعيد.