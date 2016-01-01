قال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي: إن هناك زعماء عرب، ليس لديهم أي مانع من التعاون مع إسرائيل، ورعاية المباحثات مع الجانب الفلسطيني

وطالب- خلال خطابه الذي ألقاه بواشنطن، عن رؤية الإدارة الأمريكية للملف الفلسطيني الإسرائيلي- سلطات الاحتلال، باغتنام الفرصة؛ للسير قدما في حل الدولتين، بهدف إقامة «دولة اليهود الديمقراطية» إلى جانب الدولة الفلسطينية.وحذر «كيرى» في سياق خطابه من خطورة حل السلطة الفلسطينية، وتسليم المؤسسات إلى إسرائيل؛ ليصبح لدينا دولة واحدة ومحتلة، لافتا إلى أن حل السلطة سيكبد تل أبيب خسائر مالية هائلة، ويدفعها لعداء مباشر مع باقي دول المنطقة، المتقبلة لحل الدولتين.