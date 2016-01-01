اخبار مصر
-
رياضة
- معروف يوسف يطلب إجازة من الزمالك لمدة أسبوعين
- ألتراس الإسماعيلي يحتفل بمرور 9 سنوات على تأسيسه
- يوفنتوس يضم الفنزويلي رينكون حتى نهاية الموسم
- بتروجت 98 يسحق السكة الحديد برباعية في دوري القاهرة
- فضل وفؤاد يقودان هجوم المقاولون أمام بتروجت
- ١٩ لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي
- رسميا.. التشيكي ستراكا مديرا فنيا للإسماعيلي
- مدرب طنطا: لم نقدم المستوي المطلوب ونستحق الهزيمة أمام الداخلية
- فرانس فوتبول: محمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل للأفارقة في 2016
- كومان مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من التراخي أمام هال سيتي المتعثر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
كيرى: زعماء عرب ليس لديهم مانع في التعاون مع إسرائيل
28
ديسمير
2016
19:49 PM
قال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي: إن هناك زعماء عرب، ليس لديهم أي مانع من التعاون مع إسرائيل، ورعاية المباحثات مع الجانب الفلسطينيوطالب- خلال خطابه الذي ألقاه بواشنطن، عن رؤية الإدارة الأمريكية للملف الفلسطيني الإسرائيلي- سلطات الاحتلال، باغتنام الفرصة؛ للسير قدما في حل الدولتين، بهدف إقامة «دولة اليهود الديمقراطية» إلى جانب الدولة الفلسطينية.وحذر «كيرى» في سياق خطابه من خطورة حل السلطة الفلسطينية، وتسليم المؤسسات إلى إسرائيل؛ ليصبح لدينا دولة واحدة ومحتلة، لافتا إلى أن حل السلطة سيكبد تل أبيب خسائر مالية هائلة، ويدفعها لعداء مباشر مع باقي دول المنطقة، المتقبلة لحل الدولتين.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
تامر أمين: مسئولون يهمسون في أذن السيسي: خف شوية من فضح الفساد
بالفيديو.. زينب الكفراوي تكشف تفاصيل حديثها مع السيسي
كيرى: زعماء عرب ليس لديهم مانع في التعاون مع إسرائيل
مالك قناة العاصمة الجديد: اللي هيبعد عن خط الدولة هنمشيه
بالفيديو.. وادي دجلة يفوز على أسوان بثنائية
بالفيديو.. القرموطي يقبل سمكة على الهواء
بالفيديو.. القرموطي يرتدي زي «البمبوطية» على الهواء
كيري: أمريكا لن تستمر في حماية إسرائيل إلى الأبد
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع