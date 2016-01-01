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مالك قناة العاصمة الجديد: اللي هيبعد عن خط الدولة هنمشيه
28
ديسمير
2016
19:49 PM
قال إيهاب طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة «شيري ميديا»: إن توقيعه عقد شراكة مع سعيد حساسين؛ لإدارة قناتي العاصمة، بداية جديدة لتقديم إعلام مختلف، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تغيير جذري في برامج العاصمة، في ظل الشراكة الجديدةمردفا: اللي هيبعد عن خط الدولة، ومش هيجتهد هنمشيه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على قناة «العاصمة الجديدة»، تقديم جابر القرموطي: إنه يسعى إلى وضع قناة العاصمة في مصاف القنوات الفضائية، ذات التجربة المتميزة والفريدة،وأعلنت قناة «العاصمة»، اليوم الأربعاء، عن عقد اتفاق بين سعيد حساسين، مالك القناة، وإيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة شيري ميديا، بموجبها ستنتقل إدارة الشبكة بالكامل إلى إيهاب طلعت، من منتصف يناير من العام المقبل ٢٠١٧.
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