بدأت، منذ قليل، فعاليات الاحتفال بعيد بورسعيد القومى الـ60، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ عوض محمد دعبس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وافتتح الرئيس السيسي، منذ قليل، المركز الثقافى الترفيهى الجديد بدار الأوبرا، الذي يضم مركزا إعلاميا وصحفيا للمراسلين وقاعة، مؤتمرات وأخرى لكبار الزوار‏‏ وقاعتين للعروض السينمائية ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض وجراجًا تحت الأرض على مساحة 3650 مترًا مربعًا ليسع 140 سيارة.