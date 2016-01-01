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بالفيديو.. رد فعل السيسي عقب مشاهدة الأطفال بالمركز الثقافي ببورسعيد
28
ديسمير
2016
14:50 PM
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأطفال المشاركة في احتفالية افتتاح المركز الثقافي ببورسعيد، وبمجرد مشاهدتهم قام بالتلويح بيديه معبرًا عن فرحته الشديدة بلقائهموشاهد الرئيس عبد الفتاح عرضًا غنائيًا استعراضيًا أوبريت بعنوان |غني يا سمسمية| لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية ولأطفال المدارس، كما التقط الصور التذكارية مع أطفال العرض.وافتتح الرئيس السيسي منذ قليل المركز الثقافى الترفيهى الجديد، المركز الثقافى بدار الأوبرا الذي يضم مركزا إعلاميا وصحفيا للمراسلين وقاعة مؤتمرات وأخرى لكبار الزوار وقاعتين للعروض السينمائية ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض وجراجًا تحت الأرض على مساحة 3650 مترًا مربعًا ليسع 140 سيارة.
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