عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته الشديدة بلقاء الأطفال المشاركين في حفل افتتاح المركز الثقافي ببورسعيد، قائلًا: «انتو عارفين

. انا سعيد جدًا... لأن إنتو بخير».وشاهد الرئيس عبد الفتاح عرضًا غنائيًا استعراضيًا أوبريت |غني يا سمسمية| لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية ولأطفال المدارس، كما التقط الصور التذكارية مع أطفال العرض.وافتتح الرئيس السيسي منذ قليل المركز الثقافى الترفيهى الجديد، المركز الثقافى بدار الأوبرا الذي يضم مركزا إعلاميا وصحفيا للمراسلين وقاعة مؤتمرات وأخرى لكبار الزوار‏‏ وقاعتين للعروض السينمائية ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض وجراجًا تحت الأرض على مساحة 3650 مترًا مربعًا ليسع 140 سيارة.