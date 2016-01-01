عرضت فضائية «أكسترا نيوز»، لحظة توزيع جمعية الهلال الأحمر العراقي، مساعدات إنسانية على النازحين العراقيين بمنطقة الموصل

قالت الحكومة العراقية إن عدد نازحي نينوى والحويجة بكركوك ارتفع إلى 137 ألف عراقي منذ انطلاق عمليات |قادمون يا نينوى| لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي.