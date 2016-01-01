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بالفيديو.. صياد يلقي قصيدة في حب السيسي بحروف اسمه
28
ديسمير
2016
14:50 PM
ألقى أحد الصيادين بمحافظة الإسماعيلية، خلال فعاليات افتتاح مشروع الاستزراع السمكي، قصيدة ترحيبًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظةوقال: «فاكر يا ريس قلت بيكم هقدر.. وإحنا قدرنا.. أول حرف في اسمك عين عيوننا يا ريس باردة عليك.. أول حرف في اسمع ع عيونا يا ريس باردة عليك.. تانى حرف في اسمك ب بندعيلك يا ريس الله يخليك.. تالت حرف د تسلم البطن اللى شالت والأب اللى رباك وعلم.. رابع حرف في اسمك أ الله يعينك.. سابع حرف في اسمك ت تسلم الأيادى علشانك وبيك.. ثامن حرف في اسمك ا الله يخليك لينا يا ريس.. تسلم الأيادي بيك وبجيشنا.. نفسي في اليوم ده من زمان».وافتتح السيسي المرحلة الأولى للمزارع السمكية بمحافظة الإسماعيلية.وحضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد عماد وزير الصحة.
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