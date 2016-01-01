نجحت قوات الأمن في القبض على تاجر لحوم وبحوزته عدد من الأسود والنسانيس والكلاب و كميات من لحوم الحمير ولحوم الزواحف مذبوحة داخل أرض فضاء بالشروق، وكانت معد توزيعها على أشهر محال المأكولات بوسط القاهرة على أنها لحوم مواشي

كانت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار، نجحت في ضبط 50 رأس |حمار| من مخلفات النحر، و7 من الحمير الحية المعدة للذبح وآخر نافق، بالإضافة إلى رءوس 8 أسود مفترسة، و12 كلبًا من سلالات مختلفة، وثعبانين، ونسناس، وحصان قبل طرحها في الأسواق بالشروق. تمكنت قوات الإدارة بقيادة اللواء حسني زكي مدير الإدارة لشرطة التموين من ضبط الكمية بحوزة تاجر حيوانات يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال ذبح وتجهيز لحوم ذات نسيج خيلى (حمير ) دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطب البيطرى أو وجود أي إشراف بيطرى على عملية النحر أو تداولها للاستهلاك الحيوانى خشية تسريبها أو تداولها للاستهلاك الآدمى، مخالفًا بذلك أحكام قرارات الهيئة العامة للطب البيطرى الصادرة بشأن الذبح الرحيم وتداول اللحوم المخصصة للاستهلاك الحيوانى.وتبين أن المتهم اتخذ قطعة أرض فضاء كحظيرة حيوانات والكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق، وذلك لتضليل الجهات الرقابية عن مكان نشاطه المؤثم قانونًا تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة من جراء تصديره جلود تلك الحيوانات.وبمداهمة قطعة الأرض المتحري عنها، تم ضبط مسئول الذبح والتجهيز وكمية أخرى قدرها 3 أطنان لحوم نسيج خيلى |لحم حمير| و200 أرجل حيوانات |حمار| غير صالحة للاستهلاك الحيوانى و50 من جلود الحيوانات |حمار| غير صالحة للاستهلاك الحيوانى.