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بالفيديو.. اللقطات الأولى لمشروع «كوبري النصر العائم» ببورسعيد
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ديسمير
2016
13:50 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات مصورة لمشروع «كوبري النصر العائم» ببورسعيد، الذي من المقرر افتتاحه اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسيوافتتح السيسي المرحلة الأولى للمزارع السمكية بمحافظة الإسماعيلية. وحضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد عماد وزير الصحة.
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