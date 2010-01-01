استعرض محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية منذ قليل، نتائج أعمال لجنة المشروعات القومية

وأضاف «عرفان»، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الاستزراع السمكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروعات الاستزراع السمكى توفر 10 آلاف فرصة عمل، موضحًا أن كوبرى النصر تم تنفيذه بإمكانيات محلية، ولكن هناك بعض التعديات على أراضى الدولة، ولابد من تنفيذ شقق سكنية لنقل أهالي المنطقة وتحويل المنطقة إلى مزار سياحى.ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات المهمة من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وكوبري الرسوة الذي يعتبر أول كوبري عائم على قناة السويس.كما شهدت المنتديات الرياضية الحديث عن العفو عن اللاعب الشهير بــ|مارادونا بورسعيد| لتاريخه الرياضي وإسهاماته في العديد من الأزمات التي شهدتها المحافظة مرورًا بأحداث بورسعيد والثورة.يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على اللاعب |إبراهيم المصرى| في يوليو الماضي، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في جنحة عاهة مستديمة بمنطقة الزهور.