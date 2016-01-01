دون الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الملاحظات خلال فعاليات افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عددًا من المشروعات المهمة من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وكوبري الرسوة الذي يعتبر أول كوبري عائم على قناة السويس، ويربط قارتي أفريقيا وآسيا.