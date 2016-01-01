بدأت، منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات الاستزراع السمكى، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ أيمن عقل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات مصورة لمشروعات الاستزراع السمكى.ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عددًا من المشروعات المهمة من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وكوبري الرسوة، الذي يعتبر أول كوبري عائم على قناة السويس ويربط قارتي أفريقيا وآسيا.كما شهدت المنتديات الرياضية الحديث عن العفو عن اللاعب الشهير بــ|مارادونا بورسعيد| لتاريخه الرياضي وإسهاماته في العديد من الأزمات التي شهدتها المحافظة مرورًا بأحداث بورسعيد والثورة.يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على اللاعب |إبراهيم المصرى| في يوليو الماضي، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في جنحة عاهة مستديمة بمنطقة الزهور.