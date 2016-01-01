اخبار مصر
-
رياضة
- 17 لاعبا في قائمة منتخب السلة استعدادا للبطولة العربية
- محمد حلمي يحذر مدافعي الأبيض من ارتكاب أخطاء بمنطقة الجزاء
- تدريبات الاتحاد السكندري تحدد قائمة مختار لمواجهة الدراويش
- الزمالك يغير طريقة لعبه في القمة 113.. وباسم مرسي يقود الهجوم
- طاهر يطمئن على استعدادات الأهلي للقمة هاتفيا
- الإسماعيلي يطلب استعارة إسلام جمال من الزمالك
- اليوم.. الزمالك يتدرب على ملعب «بتروسبورت» استعدادا للقمة 113
- المصري صلاح يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي
- اليوم.. الأهلي يضع خطة اقتحام حصون الزمالك في القمة 113
- المنصورة يواجه فاركو في دوري المظاليم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. لحظة خروج قطار عن قضبانه بالهند
28
ديسمير
2016
10:49 AM
عرضت فضائية |RT|، اللقطات الأولى لحادث قطار شمال الهند، بسبب خروجه عن القضبان قرب بلدة كانبور في ولاية أوتار براديش شمال الهند، حسب وكالات محليةوأسفر الحادث عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، والتي تصل لنحو أكثر من 40 آخرين، في حادث قطار شمال الهند.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. بدء افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي بتلاوة آيات من القرآن
بالفيديو.. لحظة خروج قطار عن قضبانه بالهند
بالفيديو.. لحظة دخول السيسي قاعة الاحتفالات بالإسماعيلية
بالفيديو.. اللقطات الأولى لمشروع «الاستزراع السمكي» شرق القناة
«البدري» يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا للقمة 113
بالفيديو..السيسي: «أي حد يغلط يتحاسب حتى لو رئيس الجمهورية»
كل يوم - الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 .. الحلقة الكاملة
بالفيديو.. الشاب خالد: لا أسير بـ «بودي جارد» وأقاوم الغرور
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع