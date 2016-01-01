عرضت فضائية |RT|، اللقطات الأولى لحادث قطار شمال الهند، بسبب خروجه عن القضبان قرب بلدة كانبور في ولاية أوتار براديش شمال الهند، حسب وكالات محلية

وأسفر الحادث عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، والتي تصل لنحو أكثر من 40 آخرين، في حادث قطار شمال الهند.