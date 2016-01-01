عرضت فضائية «أكسترا نيوز»، لحظة دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعة الاحتفال بمحافظة الإسماعيلية، لافتتاح عدد من المشروعات المهمة من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وكوبري الرسوة الذي يعتبر أول كوبري عائم على قناة السويس ويربط قارتي أفريقيا وآسيا

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عددًا من المشروعات المهمة من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وكوبري الرسوة الذي يعتبر أول كوبري عائم على قناة السويس ويربط قارتي أفريقيا وآسيا.