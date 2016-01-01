عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات مصورة لمشروع «الاستزراع السمكى»، التي من المقرر افتتاحها اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي شرق القناة ببورسعيد

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عددًا من المشروعات المهمة من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وكوبري الرسوة الذي يعتبر أول كوبري عائم على قناة السويس ويربط قارتي أفريقيا وآسيا.يذكر أن المنتديات الرياضية في بورسعيد، ترفع لافتات تطالب بالعفو عن اللاعب الشهير بــ|مارادونا بورسعيد|، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس السيسي المحافظة.يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على اللاعب |إبراهيم المصري| في يوليو الماضي، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في جنحة عاهة مستديمة بمنطقة الزهور.