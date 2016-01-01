سألت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس نجم الراي العالمي الشاب خالد عن سر نجاحه الكبير وكيف استطاع أن يحافظ عليه لسنوات طويلة

وأجاب الشاب خالد، خلال لقائه ببرنامج |صاحبة السعادة|، المذاع على قناة |سي بي سي|،: |لتحقيق النجاح عليك تجنب الوقوع في فخ ثلاثة أشياء وهم حب الدنيا والشهرة والمال|، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يحب أن يعيش حياته ببساطة ويتجول بحرية في المولات التجارية ويذهب مع بناته للتسوق بدون |بودي جارد|، وأنه يقاوم الغرور بهذه الطريقة.