قال اللاعب عمر جابر، نجم نادي بازل السويسري، |إن حركة وقوف رمضان صبحي، على الكرة أمام نادي الزمالك، استفزّته|، مؤكدًا أنه لاعب محترم واعتذر عنها

وأشار خلال لقائه ببرنامج |كل يوم|، على قناة |أون إي|، مع عمرو أديب، إلى أنه يفضل اللعب في برشلونة عن ريـال مدريد.وأهدى |جابر| تي شيرت نادي بازل للإعلامي عمرو أديب.