قالت فتاة للإعلامي أسامة منير: «أنا مرتبطة برجل يكبرني بـ 14 عاما، ثم تزوج وأنجب أطفالا، وأنا على علاقة به»

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج أنا والنجوم وهواك، المذاع على محطة نجوم إف إم: «أخبرت عائلتي أنه لا يحبني حتى لا يقع تحت ضغط أمامهم؛ ولكنني لا أعلم ماذا أفعل لأتزوجه، رغم أن الكميا بيننا عالية».ورد أسامة قائلًا: «المهم أن علاقة الكميا بينكما لا تتحول إلى أحياء حتى لا تخسري نفسك فعليا.. ولا تتطور لأنه لا يحبك، فلا تتعلقي به حتى لا تفقدي حياتك».