أعرب اللاعب عمر جابر، نجم نادي بازل السويسري، عن حبه الشديد لجماهير نادي الزمالك، وبالأخص ألتراس وايت نايتس قائلًا: «أنا مجنون زمالك وحزين على فراق النادي»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»، مع عمرو أديب: «وايت نايتس لهم معزة في قلبي وساندوني كثيرًا في حياتي ولن أنساهم».