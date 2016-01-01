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بالفيديو.. عمر جابر: حزين على فراق الزمالك ولن أنسى وايت نايتس
28
ديسمير
2016
01:48 AM
أعرب اللاعب عمر جابر، نجم نادي بازل السويسري، عن حبه الشديد لجماهير نادي الزمالك، وبالأخص ألتراس وايت نايتس قائلًا: «أنا مجنون زمالك وحزين على فراق النادي»وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»، مع عمرو أديب: «وايت نايتس لهم معزة في قلبي وساندوني كثيرًا في حياتي ولن أنساهم».
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