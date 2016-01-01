قال مطرب الراي، الشاب خالد، إنه يحلم منذ أن كان عمره 20 عامًا أن يرى النبي محمد صلي الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن أغنيته «صلوا على النبي» من أكثر الأغاني المقربة إلى قلبه ويعتز بها كثيرًا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، مع إسعاد يونس، أنه يتمنى أن يكون 2017 عامًا مليئًا بالخير والسلام والحب، مطالبًا الجميع خلال العام الجديد بأن يحسن علاقته مع والدته خاصة وأن الأم هي الأساس.ووجه رسالة للشباب قائلًا: «الحياة زينة والجنة موجودة في الأرض وإذا لم تستمتع بها، فالحياة قصيرة»، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يعيش أيامًا صعبة لوجود العديد من التطورات الهائلة في التكنولوجيا، إلى جانب وجود الكثير من المشكلات والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.