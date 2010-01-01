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بالفيديو.. الشاب خالد: محمد منير إنسان عربي أصيل
28
ديسمير
2016
01:48 AM
كشف مطرب الراي، الشاب خالد، عن علاقة الصداقة التي تربطه بالكينج محمد منير، قائلا إن علاقتهما تمتد لسنوات طويلة، وأنه التقى به لأول مرة في ألمانياوأضاف خلال لقائه ببرنامج |صاحبة السعادة| المذاع على قناة |سي بي سي|، مع إسعاد يونس، أن أكثر ما يميز الفنان محمد منير هو الذكاء، مضيفًا أنه استطاع أن يقدم لونًا غنائيًا خاصًا به، ونجح في نقله خارج حدود مصر وهو العامل المشترك بينهما.وأوضح أن أكثر ما يحبه في محمد منير أنه حريص دائمًا على جمع أصدقائه والالتقاء بهم، قائلا: |منير إنسان عربي أصيل وطبيعي ودائمًا ما يحب أن يلاقي الناس ويجمعهم وهذا أكثر ما أحبه فيه|.ولفت الشاب خالد، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من محمد منير قبل مباراة مصر والجزائر في 2010، ليخبره برغبته في إقامة حفلة معه في مصر، واستكمل: |رحبت بالأمر وقلتله أنا معاك في النار يا كينج|.
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