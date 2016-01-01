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أحمد عكاشة: الضلال السياسي والديني صعب علاجه بالطب النفسي
27
ديسمير
2016
23:49 PM
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني ستساهم في إعادة الوعي والأخلاق للمواطنين، مؤكدًا أن الضلال السياسي والديني لدى الإخوان صعب علاجه بالطب النفسيوأشار عكاشة، خلال لقائه برنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل، إلى أنه خلال العقود الماضية فسدت أخلاق المواطن وانتشر الفساد وافتقد المجتمع الإيجابية والقدوة، لافتًا إلى أن تغيير الخطاب الديني في هذه الفترة ليس معناه المساس بالثوابت وإنما التنوير ونشر الأخبار، مؤكدًا أن خطبة الجمعة لها تأثير كبير على المواطنين؛ بسبب ارتفاع نسبة الأمية والتسرب من التعليم.
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أحمد عكاشة: الضلال السياسي والديني صعب علاجه بالطب النفسي
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