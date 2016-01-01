قال الإعلامي عمرو أديب: إنه من المرجح أن يصدر قرار بحظر النشر في قضية المتهم أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، الذي قبض عليه بتلقي رشاوى مالية، بقيمة ١٥٠ مليونا، بدءا من الغد

وأوضح أديب: إن الأيام المقبلة ستكشف عن مفاجآت ومصائب وراء قضية مرتشي مجلس الدولة، مردفا: «فيه مصيبة وراء القضية دي، بس مفيش حد قادر يفتح بقه».