قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه وجه المستشار العمالي بمتابعة واقعة اعتداء 5 كويتين على مصري بالكويت، مشيرا إلى أن الكويتيين سبوا المواطن المصري وتعدوا عليه بالضرب عندما رد عليهم بنفس الأسلوب

وأشار وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل، إلى أن المواطن المصري المعتدى عليه في الكويت توجه لتحرير محضر رسمي والسلطات الكويتية نصحته بالتأجيل املًا في التصالح، مضيفًا: |تواصلت مع المصري المعتدى عليه في الكويت وأكدت له مساندة الدولة المصرية له لحين الحصول على حقه|.