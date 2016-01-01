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وزير القوى العاملة: 5 كويتيين تعدوا بالضرب على مواطن مصري
27
ديسمير
2016
23:48 PM
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه وجه المستشار العمالي بمتابعة واقعة اعتداء 5 كويتين على مصري بالكويت، مشيرا إلى أن الكويتيين سبوا المواطن المصري وتعدوا عليه بالضرب عندما رد عليهم بنفس الأسلوبوأشار وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل، إلى أن المواطن المصري المعتدى عليه في الكويت توجه لتحرير محضر رسمي والسلطات الكويتية نصحته بالتأجيل املًا في التصالح، مضيفًا: |تواصلت مع المصري المعتدى عليه في الكويت وأكدت له مساندة الدولة المصرية له لحين الحصول على حقه|.
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