قال عصام عجاج، الخبير القانوني، إنه النيابة توجه للمتهم أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مرتشي مجلس الدولة، تهم جريمة الإتجار بالوظيفة العامة والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، مؤكدًا أن المبالغ المضبوطة مع المتهم من متحصلات جرائم أخرى خارج عمله بمجلس الدولة

وأوضح عجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن المنطق يقول إن المبالغ المضبوطة مع المتهم يستحيل أن تكون جميعها متحصلات رشاوى، مشيرًا إلى أن المتهم بالرشوة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ودفع غرامة مساوية للمبالغ المضبوطة.