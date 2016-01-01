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خبير قانوني: مرتشي مجلس الدولة يواجه الأشغال الشاقة المؤبدة
27
ديسمير
2016
20:48 PM
قال عصام عجاج، الخبير القانوني، إنه النيابة توجه للمتهم أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مرتشي مجلس الدولة، تهم جريمة الإتجار بالوظيفة العامة والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، مؤكدًا أن المبالغ المضبوطة مع المتهم من متحصلات جرائم أخرى خارج عمله بمجلس الدولةوأوضح عجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن المنطق يقول إن المبالغ المضبوطة مع المتهم يستحيل أن تكون جميعها متحصلات رشاوى، مشيرًا إلى أن المتهم بالرشوة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ودفع غرامة مساوية للمبالغ المضبوطة.
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