كشف الأب أليكسندروس جورج، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين، حقيقة تهديدهم بالقتل أثناء صلاة الصباح بالكنيسة، موضحا أنهم فوجئوا بعد الانتهاء من الصلاة بتهديدات مكتوبة بالزيت الأحمر وبقع حمراء على أرضية الكنيسة، حيث كُتب «هتموتوا يا مسيحيين بعد صلاة الصبح»، لافتًا إلى أن كاميرات الكنيسة رصدت الشخص الذي كتب التهديدات

وأوضح جورج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مانشيت القرموطي|، المذاع على قناة |العاصمة الجديدة|، تقديم جابر القرموطي، أنه تم إبلاغ مديرية الأمن والمباحث والنيابة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تجاه الشخص، وجار إجراء التحريات حاليا لمعرفة هوية ومحل إقامة الشخص، مضيفًا: «ليس لنا أعداء مع أحد والمسلمون والأقباط أخوة في وطن واحد».