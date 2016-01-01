قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن الفساد طال كل مفاصل الدول وأصبح غولا، مشيرا إلى أن جهود الهيئة تهدف إلى بناء مجتمع قوي ولإصلاح الجهاز الإداري بكافة المجالات

وأضاف |أبو حسين|، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|: |اللي يقع مش هيترحم، فسيف القانون هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد، والموظف المرتشي لازم تتقطع رقبته|، مؤكدا أنه سيتم متابعة كل الأطراف التي تعاونت مع الموظف المرتشي الذي ضبطته الرقابة الإدارية اليوم.