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بالفيديو.. وكيل الرقابة الإدارية السابق: «اللي يقع مش هيترحم»
27
ديسمير
2016
20:48 PM
قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن الفساد طال كل مفاصل الدول وأصبح غولا، مشيرا إلى أن جهود الهيئة تهدف إلى بناء مجتمع قوي ولإصلاح الجهاز الإداري بكافة المجالاتوأضاف |أبو حسين|، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|: |اللي يقع مش هيترحم، فسيف القانون هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد، والموظف المرتشي لازم تتقطع رقبته|، مؤكدا أنه سيتم متابعة كل الأطراف التي تعاونت مع الموظف المرتشي الذي ضبطته الرقابة الإدارية اليوم.
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