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بالفيديو.. كهربا يسجل هدفا عالميا بنصف نهائي الكأس في أهلي جدة
27
ديسمير
2016
20:47 PM
سجل لاعب منتخبنا الوطني الدولي محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هدفا عالميا في المباراة التي تجمع بين اتحاد جدة وأهلي جدة الآن بالديربي في نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد السعوديوانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على حساب نظيره أهلي جدة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
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