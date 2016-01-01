قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة لم تنته حتى الآن من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون ما زال مستمرا

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على قناة «الحياة» إلى أن الحوار المجتمعي سيمكن البرلمان من الخروج بقانون متكامل للإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه لا توجد مدة محددة لبقاء المحافظ في منصبه، والقانون الجديد يجب أن يلغي ذلك العوار. موضحا: إن هناك 250 نائب، قدموا مذكرة لتعديل مواد قانون الحكومة.وتابع: إن انتخاب المحافظين أفضل من تعيينهم، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة التي يعمل بها، وأن يكون شرط السن من 30 إلى 50 سنة.