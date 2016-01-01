أكد أحمد عصفور، نجل الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن حالة والده الصحية مستقرة وبخير، لافتًا إلى أن الأزمة الصحية التي تعرض لها كانت بسبب الإجهاد والعشوائية في تناول الأدوية، مضيفا: |لخبطة الأدوية والإجهاد سبب الأزمة الصحية»

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم عزة مصطفى، أنه من المتوقع خروج الدكتور جابر عصفور من المستشفى غدًا بعد حصوله على قسط من الراحة ويتماثل بعدها للشفاء، موضحًا أن عدم حصول والده على قسط وفير من النوم بسبب تفرغه لمشروع كتاب، تسبب في إرهاقه.وكان الدكتور جابر عصفور أصيب بأزمة صحية مفاجئة، خلال تواجده ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، نقل على إثرها لمستشفى دريم ومن ثم لمستشفى دار الفؤاد.