قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه ليس هناك تدخل في عمل السلطة القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض، حيث ينص القانون على اختيار رئيس محكمة النقض من بين نواب رؤساء المحاكم، ولكن استقر منذ عودة المجلس الأعلى للقضاء عام 1984 على أن الأقدمية المطلقة هي المعيار الأفضل لاختيار رؤساء الهيئات القضائية

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن في حالة تعرض هؤلاء الأعضاء لظروف صحية تجعلهم غير قادرين على القيام بالعمل، يتم اختيار من يليهم رئاسة المحكمة.