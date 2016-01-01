أكد الدكتور |عبد الرحمن النجار| عضو لجنة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة، أن إعادة تدوير إبر التخدير أخطر على المرضى من انتهاء صلاحياتها، خصوصًا أن يمكن أن تنقل العدوى بين المرضى

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة تكمن في انعدام الضمير الذي أصبح المشكلة الرئيسية في مصر خلال الفترة الحالية، قائلًا: «الضمير عند ناس كتير بقى مريح».وأكد أن هناك خلل بمنظومة الرقابة، مضيفًا: «نحتاج رقم غير عادي من المفتشين الصيادلة لفرض رقابة مشددة على الصيدليات ويكون لديه صلاحيات ومميزات تحميه من الضغط عليه مثل المرتب الجيد».